رئيس جامعة أسيوط يفتتح مبنى للإسكان الفاخر وناد اجتماعي بالمدينة الجامعية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن قطاع المدينة الجامعية يُعد أحد نقاط القوة بجامعة أسيوط وذلك بما يضمه من نحو 30 مبنى مخصص لسكن الطلبة والطالبات المغتربين، وهو ما يُعد من أكبر المدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما يقابله حرص إدارة الجامعة على تطوير ما يقدمه القطاع من خدمات اجتماعية للطلاب المغتربين لتمتد إلى خدمات رياضية وترفيهية وفنية بحيث لا تقتصر على الخدمات السكنية فقط .

جاء ذلك خلال افتتاحه لمبنى الإسكان الفاخر "2" وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتورة جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية سابقاً، والأستاذ عرفة أبو العلا مدير قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة والأستاذ محمد عطا مدير الإسكان الخارجي، والأستاذ عبد اللطيف حسن مدير مبنى الإسكان الفاخر 2، والأستاذ علاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة ولفيف من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة والعاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضح رئيس الجامعة أن مبنى الإسكان الفاخر "2" يأتي في أعقاب الإقبال الشديد على السكن فى مبنى الإسكان الفاخر "1"، والذى تم افتتاحه العام الماضى وذلك سواء من الطلاب المصريين أو الوافدين الدارسين بكليات الجامعة، كما يأتي في إطار حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة مما تملكه من إمكانيات لخدمة عدد أكبر من الطلاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جهته، قال الدكتور شحاتة غريب أن المبنى يضم 170 غرفة ومقسم إلى قسمين أحدهما طلبة والآخر طالبات ومزود بنادي اجتماعي لكل منهما، مشيراً إلى أن أعمال رفع الكفاءة التحتية للمبنى استغرقت 6 شهور، تضمنت كذلك إنهاء أعمال الإحلال والتجديد وفرشه بأثاث جديد وشاشات تليفزيونية فى كل طابق وذلك بتكلفة إجمالية تجاوز 2 ونصف مليون جنيه.

كما كشف الدكتور شحاتة غريب إلى أن زيارة رئيس الجامعة للمدينة الجامعية تضمنت كذلك افتتاحه للنادي الاجتماعي الجديد، والذي يضم كافتيريا وصالة ألعاب فردية وأكاديمية خاصة لتدريب الأطفال على ألعاب الجمباز والكاراتيه من سن 4 سنوات إلى 10 سنوات.

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