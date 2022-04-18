الإثنين 18 أبريل 2022
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سياسي

برلماني: خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات «المركزي للمحاسبات» ضرورة

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجهاز المركزى للمحاسبات استوفى كافة ملاحظاته على الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة .

وأضاف" درويش"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه هناك خلل حقيقي في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية.

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وتابع:" الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الان يعيش تحت ضغط الاصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقيا ، ومن بينها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء الإيجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي".

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود  نحو 220 مليار جنيه إيرادات للدولة لم تحصل بعد، بسبب تعرض قطاعات الدولة مثل قطاع السياحة لأزمات خلال الفترة الماضية منها أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.

وأضاف معيط، تمكنا من تحقيق فائض أولى منذ أربع سنوات، بعدما كانت الدولة لاتحقق أى فائض من قبل، متابعا، منذ أربع سنوات ونحن نتمكن من تغطية الاحتياجات وتوفير جزء لسداد الدين.

وتابع وزير المالية، أيضا تم خفض الدين تدريجيا منذ عام 2016 حتى الآن، ولو أزمة كورونا لكانت نسبة الانخفاض كانت أكبر.

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