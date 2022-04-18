أحداث النهاردة| مواعيد إجازات الفطر وشم النسيم.. وتعزيز الاستثمارات الحكومية مع ماليزيا

شهدت الوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين، لتنفيذ المشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسؤولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:-

موعد إجازة عيد العمال و عيد الفطر 2022

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، وذلك بمناسبة عيد العمال، و اجازة عيد الفطر 2022.

كما تم تحديد الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وتحرير سيناء.

تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز بين مصر وماليزيا

فى سياق آخر، بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، اليوم الإثنين، تعزيز سبل التعاون الاستثماري بين البلدين، ودراسة فرص إقامة استثمارات ماليزية جديدة في مصر.

وأشار عبد الوهاب، إلى تطلع الجانبين إلى أن تكون مصر مركزاً رئيسياً لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة، والاستفادة من المزايا النسبية لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والافريقية والأوروبية، والاستعانة بالمعرفة الماليزية حيث تمتلك ماليزيا خبرات مرموقة في مجال إنتاج زيت النخيل، واستخدامه في الصناعات الغذائية.

أيضاً بحث الجانبان الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في المجالات التي يهتم بها الجانب الماليزي، وعلى رأسها صناعات الأخشاب والأثاث والصناعات الهندسية والإلكترونية.

وكذلك، الصناعات الكيماوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغرض تنويع وزيادة الاستثمارات الماليزية إلى مصر.

تنفيذ المشروعات التنموية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»

فى سياق مختلف، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، المضى فى تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم فى المشاركة بهذه المرحلة.

كما تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين فى مارس الماضى، على أن يكون ٢٥ مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

أضاف الوزير، أن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

تسليم 1305 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ضمن "حياة كريمة"

فى سياق آخر، سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 1305 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.



وبدأ صرف وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021 ، بتعويض مالى وقدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة ، وتم رفع قيمتها فى بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه ، وذلك اتوفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم.



التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان منصة التعاون التنسيقي المشترك

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كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الإثنين، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي South-South and Triangular Cooperation، وافتتح فعاليات المنصة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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‏‏جاء ذلك بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلا من الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب فريقي العمل من الجانبين.

وتستهدف منصة التعاون التنسيقي المشترك، تعزيز المباحثات بين الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، وتأتي المنصة في إطار متابعة نتائج مخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما ورد في البيان الختامي.