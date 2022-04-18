تحت شعار الرياضة حياة.. اختتام فعاليات الدورة الرمضانية بشباب ورياضة مطروح

اختتمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح (إدارة الرياضية ) الدورة الرمضانية تحت شعار " الرياضة حياة " لخماسي القدم للشباب، وتنس طاولة فتيات.

وقالت مديرية الشباب والرياضة بمطروح في بيان إعلامي لها أن تاتى الدورة الرمضانية بمشاركة ١٦ فريق حيث فاز فى المباراة النهائية فريق مركز شباب مطروح على نادى مطروح وحصل على كأس البطولة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح البيان ان جاء ذلك تحت اشراف وتوجيهات الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح وبحضور الكابتن حمد فرج رئيس مجلس إدارة نادي مطروح ، والكابتن بازوكا المشرف العام على النشاط الرياضي ، والعمدة صالح محارب والكابتن حمو بازوكا المشرف على مركز شباب مطروح

وأضاف البيان أن تلك الدورة تم تنفيذها من خلال إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقيادة الكابتن محمد أنور مدير الإدارة والكابتن أحمد شحاتة مسئول التنمية الرياضية بالإضافة إلي كابتن تامر شطا وكابتن عماد زكي وكابتن رضا الششتاوي وكابتن رضا إبراهيم وكابتن محمود إبراهيم.

وكانت قد استقبلت اميرة منير وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح في مارس ٢٠٢٢ وفد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، وذلك للاطلاع على اخر تطورات العمل بالمنظومة الإعلامية داخل مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

تأتي الزيارة بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضمن الجولات الموسعة لجميع مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية للتوجيه والوقوف على التنفيذ الفعلي للقرارات المنبثقة من توصيات المؤتمر الأول للمنسقين الإعلاميين بالمديريات، والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الشباب والرياضة لتوحيد الرسالة الإعلامية ومضمونها.