الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الفتاة التي حملت أعباء الحياة بلا كتفين».. كيف عانت نجاة في طفولتها؟

الفنانة نجاة
الفنانة نجاة

اعترفت الفنانة نجاة أنها لم تحب أبدًا، لم تتذوق طعم الحب، رغم أن أغانيها مليئة بالحب والعاطفة، سُئلت في حوار مع جريدة "الجيل" 1955، هل تغني بدون مشاعر أو عاطفة، قالت: "أغني وأنا أشعر بعاطفة الحب وانفعالاته، وإن كنت لا أحب شخصا بعينه".

وكان الشاعر كامل الشناوي يقول عن نجاة الصغيرة: "الفتاة التي حملت أعباء الحياة بلا كتفين!"، وكانت هي تبادله الاهتمام وتحفظ كلمات كتبه وأشعاره.

قالت في حوارها لمجلة "آخر ساعة": "إنني في انتظار ظهور كتاب "ساعات"، الذي يضم أقوال كامل الشناوي وتأملاته التي من هذا النوع، وإن كنت احتفظ بالقصاصات التي نشرها منه في الصحف".

وكانت الفنانة نجاة الصغيرة تنجذب لكتابات المرأة، قالت: "أحب أن أقرأ للأدبيات، وفي يدي الآن فعلا كتاب الدكتورة نوال السعداوي، مذكرات طبيبة، وهو في اعتقادي نوع من أدب الاعتراف لأنه كما يبدو يروي قصتها، وهذا واضح من سياق القصة والأسلوب النابع بمشاعر الكاتبة المخلصة، وقد يكون هذا هو السبب في نجاح الكتاب كعمل فني جاد ومخلص، وأنا أحب كتابات النساء لأنهن يكتبن بعمق وإحساس وإخلاص كعادتهن في الحياة".

وأضافت عن طفولتها: طفولتي غريبة جدا، لأنها طفولة بلا طفولة، فقد احترفت وأنا في الخامسة، أصبحت مسئولة عن كل اخوتي وعددهم 11 أخا وأخت إلا لم أكن في هذا الوقت أفكر في "عروسة "لعبة مثلا أو قطعة من الشوكولاتة أو شيء مما يرغبه الأطفال، بل كان من الخطورة أن أفكر في مثل هذه الأشياء".

في بداية عام 2017، قررت نجاة الصغيرة العودة إلى الساحة الفنية من خلال أغنية "كل الكلام"؛ من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي. وقد استغرق تنفيذ العمل سنة كاملة. وقد تم تصوير الأغنية فيديو كليب من إخراج هاني لاشين.

الحب كتاب ساعات كامل الشناوى نجاة الصغيرة عقد الطفولة

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وائل لطفي

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