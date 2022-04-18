الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز إعلام طنطا ينظم ندوة تحت عنوان «رمضان والقيم الإسلامية السمحة» بكلية الصيدلة

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "رمضان  والقيم الإسلامية السمحة"، وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا بقاعة كلية الصيدلة بطنطا، وذلك فى إطار الدور التوعوي التثقيفي والتنويري الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات. 

48B7EFB6-3C07-4060-85F4-39B9D258D680

حاضر في اللقاء الدكتور حمدى سعد، وكيل كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر فرع بطنطا، وذلك مشاركًا الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الجيار، وكيل  الكلية لشئون خدمة المجتمع،  وقد بدأت الكلمات بترحيب الدكتور نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، بجميع الحضور والمحاضرين.

 ثم تحدث نائب رئيس جامعة طنطا الدكتور حمدي شعبان، عن شهر رمضان وشهر الخير والتسامح والذي يزيد من العلاقات.الحسنة بين الفرد والمجتمع  كما استعرض شعبان، دور جامعة طنطا وحرصها على نشر  الفكر المستنير والتوعية بالفضائل وكذلك حرصها على تنمية الفكر وحمايته من الغزو الفكري والثقافي المتطرف وتحدث أيضا عن الاحتفال باليوبيل الذهبي والانجازات اليومية في الجامعة بالمجتمع كما استعرض الحديث عن المبادرات الرئاسية التي تأتي في صالح الفرد والمجتمع.

59643275-51F2-4014-8F5C-EEBEE69B43D8

ثم جاءت كلمة الدكتور حمدى سعد، والذي تحدث عن مفهوم التسامح وأوضح أنه العفو عند المقدرة كما استشهد بمواقف من الرسول والصحابة والتابعين تدل على التسامح وتدل على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر دين يبشر ولا ينفر كما أوضح فى حديثه قيم التسامح والتعاليم الإسلامية السمحة وبين أنواع التسامح وفي نهاية اللقاء أكد على أن شهر رمضان شهر عبادة وتذكير للنفس ويدعم الأخلاق ويساعد على مجاهدة النفس والإحساس بالفقراء.

2A9F5290-AEED-4514-9742-A0B05A57B39E

 أعد اللقاء الإعلامي ابراهيم أبو زهرة، والاعلامي سيد سنيد، والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامى بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

مركز إعلام طنطا ندوة عنوان رمضان والقيم الإسلامية السمحة الصيدلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

25 أبريل.. إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

مصر تدين تعمد الإساءة للقرآن الكريم في السويد

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل