مركز إعلام طنطا ينظم ندوة تحت عنوان «رمضان والقيم الإسلامية السمحة» بكلية الصيدلة

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "رمضان والقيم الإسلامية السمحة"، وذلك بالتعاون مع رئاسة جامعة طنطا بقاعة كلية الصيدلة بطنطا، وذلك فى إطار الدور التوعوي التثقيفي والتنويري الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات.

حاضر في اللقاء الدكتور حمدى سعد، وكيل كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر فرع بطنطا، وذلك مشاركًا الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الجيار، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وقد بدأت الكلمات بترحيب الدكتور نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، بجميع الحضور والمحاضرين.

ثم تحدث نائب رئيس جامعة طنطا الدكتور حمدي شعبان، عن شهر رمضان وشهر الخير والتسامح والذي يزيد من العلاقات.الحسنة بين الفرد والمجتمع كما استعرض شعبان، دور جامعة طنطا وحرصها على نشر الفكر المستنير والتوعية بالفضائل وكذلك حرصها على تنمية الفكر وحمايته من الغزو الفكري والثقافي المتطرف وتحدث أيضا عن الاحتفال باليوبيل الذهبي والانجازات اليومية في الجامعة بالمجتمع كما استعرض الحديث عن المبادرات الرئاسية التي تأتي في صالح الفرد والمجتمع.

ثم جاءت كلمة الدكتور حمدى سعد، والذي تحدث عن مفهوم التسامح وأوضح أنه العفو عند المقدرة كما استشهد بمواقف من الرسول والصحابة والتابعين تدل على التسامح وتدل على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر دين يبشر ولا ينفر كما أوضح فى حديثه قيم التسامح والتعاليم الإسلامية السمحة وبين أنواع التسامح وفي نهاية اللقاء أكد على أن شهر رمضان شهر عبادة وتذكير للنفس ويدعم الأخلاق ويساعد على مجاهدة النفس والإحساس بالفقراء.

أعد اللقاء الإعلامي ابراهيم أبو زهرة، والاعلامي سيد سنيد، والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الإعلامى بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.