الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: استقرار صرف دعم «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مستقرة عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم بلغ 3.8 مليون مستفيد حتى أبريل الجاري، موضحة أنه سيتم إضافة 450 ألف أسرة تدريجيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفتت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الدعم على مستوى المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن شروط استمرار الحصول على الدعم، أشارت وزارة التضامن، إلى وضع 3 شروط للاهتمام بصحة الأم والأبناء وهي نسبة ألا يقل نسبة حضور الأبناء عن 80% خلال أيام الدراسة، بالإضافة إلى زيارة الأم و أطفالها ومتابعتها  للوحدة الاجتماعية 4 مرات سنويًا، كما تم اضافة الشرط الثالث وهو عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.
 

وزارة التضامن التضامن الاجتماعي فيروس كورونا وزارة التضامن الاجتماعي مواجهة فيروس كورونا تشكيل غرفة عمليات رؤوس ماشية سيارة أجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رسميًا.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

25 أبريل.. إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

مصر تدين تعمد الإساءة للقرآن الكريم في السويد

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل