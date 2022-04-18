«التضامن»: استقرار صرف دعم «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مستقرة عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم بلغ 3.8 مليون مستفيد حتى أبريل الجاري، موضحة أنه سيتم إضافة 450 ألف أسرة تدريجيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفتت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الدعم على مستوى المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعن شروط استمرار الحصول على الدعم، أشارت وزارة التضامن، إلى وضع 3 شروط للاهتمام بصحة الأم والأبناء وهي نسبة ألا يقل نسبة حضور الأبناء عن 80% خلال أيام الدراسة، بالإضافة إلى زيارة الأم و أطفالها ومتابعتها للوحدة الاجتماعية 4 مرات سنويًا، كما تم اضافة الشرط الثالث وهو عدم الزواج المبكر للبنات أقل من 18 عامًا.

