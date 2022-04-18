أخصائي تطوير تكنولوجي لوزير التعليم: منصة الامتحانات الجديدة تعمل بكفاءة

علق أخصائي تطوير تكنولوجي علي أول يوم امتحانات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي علي المنصة الجديدة.

وقال فى رسالة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي عبر جروب ادعم طارق شوقي : بعد تجربه اليوم اثبت فعلا ان برنامج Swift Assess في الامتحانات الإلكترونية يعمل بكل كفاءه



وأضاف في رسالته للوزير: ننتظر تفعيل النشرة التي طالبت الادارات التعليمية بإسناد ادارة المنصة لثلاثة من المدرسين في كل المدارس حيث أن هناك إدارات تضرب بكلام الوزارة عرض الحائط وتعترض.

وكان قد أشاد أولياء أمور وطلاب بالصف الأول الثانوي العام بسهولة الدخول على منصة التدريبات التى خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتدريب الطلاب على استخدام التابلت فى الامتحان الإلكترونى، حيث أوضح أولياء أمور أن هناك مجهود مبذول من قبل المدارس والوزارة لعقد تدريبات بدون مشكلات فى السيستم كما أن مستوى الامتحان متوسط من حيث الصعوبة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الإلكتروني التجريبي سيتم اتاحة طوال اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحانات الإلكترونية سوفت أسيس.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية، أنه حتي الآن لا توجد شكاوي ولكننا ننتظر حتى نهاية اليوم وسوف توفر الوزارة كافة التفاصيل عن الامتحانات عصر اليوم.

وبدأ اليوم الامتحان التجريبي لأولى ثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية والتي تعقد وفق الضوابط الآتية:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).