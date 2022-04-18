الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي: القانون العادل يضمن التعايش السلمي بين الجميع

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس تقوم على القانون، والقانون العادل يضمن التعايش السلمي بين السلطة وبين الجميع، لافتًا إلى أن هناك من يشتكون من التضييق على الحريات وهم من يتم تأمينهم من أجهزة الأمن.
وأضاف الرئيس التونسي -خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الاثنين- أن “تونس ماضية في تمكين الشعب صاحب السيادة غير ملتفتين إلى كل هذا البؤس السياسي الذي يُروج له عمدا للتنكيل بالتونسيين”.
وتابع:"هذه المناسبات نستحضر فيها أمجاد الماضي وبطولاته وتحديات المستقبل، نستشرف معا الأيام المقبلة المزروعة بالأمل، لافتا إلى أن التحديات كبيرة ومتعددة وكثيرة، ولكن العزيمة تزداد والإرادة تشتد بعزم قوي عندما تزداد التحديات".
وقدم الرئيس التونسي التحية لكل أفراد القوات المسلحة المدنية على جهودهم ودورهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين، موضحًا أن الشهيد الذي سيسقط من قوات الأمن في ساحات العمل أو حتى أثناء توجهه إلى مقر عمله سوف تتقاضى أسرته راتبه كاملا كما لو أنه موجود، فضلاً عن حصوله على كافة الامتيازات والترقيات التي يستحقها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية أن يكون القضاء مستقلا وناجزًا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزيرة العدل التونسية وزيرة العدل.

وخلال لقائه، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في إطار الحوار الوطني، أكد الرئيس التونسي أن قطاع الفلاحة والصيد البحري في مقدمة القطاعات التي من شأنها تحقيق الخلاص والنمو للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن هذين القطاعين من أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتطرق الرئيس التونسي إلى معاناة الفلاحين، والعاملات في الفلاحة على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر.


 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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