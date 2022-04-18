الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحب» يقود عاملا للسجن 7 سنوات في واقعة «طفلة عابدين»

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة الجنايات، بمحكمة عابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة في منطقة عابدين.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم عابدين بلاغًا من والد فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بهتك عرض ابنته، وأسفر عن ذلك حملها طفلاً سفاحًا.

تبين من التحريات والتحقيقات وأقوال المجني عليها، وجود علاقة عاطفية بين المتهم والفتاة، تطورت إلى علاقة زوجية، حيث استدرجها المتهم لشقته وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك حملها طفلاً سفاحًا، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات.

عابدين السجن المشدد منطقة عابدين

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وائل لطفي

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