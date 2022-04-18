الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال يعلن موعد انتخابات رئاسة مجلسى الشعب والشيوخ

انتخابات في الصومال
انتخابات في الصومال

حددت لجنة تنظيم انتخابات رئاسة البرلمان الصومالي يومي 26 و27 أبريل الجاري موعدًا لإجراء انتخابات رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ بالبلاد.

وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين، أن انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ستجري في 26 أبريل الجاري، بينما سيتم انتخاب رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في الـ27 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي المؤقت، عبدالسلام أحمد ليبان، عيّن أعضاء لجنة تنظيم انتخابات رئاسة المجلس، وذلك عقب أولى جلسة للنواب الجدد الذين أدّوا اليمين الدستورية، كما انتخب أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بانتخاب رئاسة مجلس الشعب، النائب عبدالرزاق عمر محمد رئيسًا للجنة.

يذكر أن حذرت عدة وكالات أممية من انزلاق الصومال نحو المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مع اشتداد الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل الهائل، مما يجعل ما يقرب من 40 في المائة من الصوماليين على حافة الهاوية.

يأتي ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في أعقاب إصدار تقرير جديد لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي وجد أن ستة ملايين صومالي، أو ما يقرب من 40 في المائة من السكان، يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود جيوب من ظروف المجاعة على الأرجح في 6 مناطق في البلاد.

وفي بيان مشترك، أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، أن تأثير الجفاف الذي طال أمده يستمر في تدمير الأرواح وسبل العيش، كما أن الاحتياجات المتزايدة تفوق الموارد المتاحة للمساعدة الإنسانية.

ودعت الوكالات إلى ضخ الأموال على الفور للتمكين من زيادة المساعدة المنقذة للحياة في الصومال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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