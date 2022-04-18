بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 إثر تصادم 3 سيارات في الإسكندرية

شهدت منطقة الموقف الجديد بمنطقة محرم بك وسط الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات "ميكروباصين وملاكي"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بتصادم 3 سيارات أمام الموقف الجديد بمدخل الإسكندرية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص تصادم سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن مصرع مهند محمد محمد سعيد، 18 سنة، مقيم في سيدي بشر، متأثرًا بإصابته بكسور متعددة ونزيف داخلي بالبطن والمخ وكدمات، وإصابة 15 آخرين هم كل من إسلام رمضان محمد 28 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات بالوجه وعوارض ارتجاج، وزياد مصطفي جابر 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر بالحوض والضلوع وسحجات، وعلي محمد محمد 19 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر بعظام الوجه وعوارض ارتجاج وكدمات متفرقة، ومحمود محمد حسين 19 سنة، من الإسكندرية، مصاب بعوارض ارتجاج، وأيمن سعيد عباس، 24 سنة، من سوهاج، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وماهيتاب عادل عبد الله، 24 سنة، من الإسكندرية، كسر بالكتف الأيسر والساق اليسرى، ووليد لملوم عبد الهادي، 46 سنة من دمياط، كسر بالساقين والفخذ الأيسر، ومسعد لملوم عبد الهادي، 40 سنة من دمياط، كدمات وسحجات، ومحمد محمود عبد الفتاح، 25 سنة، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد عبد اللطيف فتح الله، 30 سنة، من كفر الشيخ، جرح رضي بالعين اليمني، وناصر لملوم عبد الهادي، 47 سنة، من دمياط، كسر بالقدم اليمني، ومحمد محمود كامل، 25 سنة، من دمياط، كسر بالساقين، والبرنس محمد أحمد 32 سنة، من الإسكندرية، كسر بالساق اليمني، وفارس محمد السيد علي 18 سنة من الإسكندرية، كسر بالساق اليسرى، وأدهم وليد إبراهيم 19 سنة، سموحة، كدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة وإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.