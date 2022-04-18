وزير التعليم: لا شكاوى من الامتحان التدريبى لـ«الأول الثانوى» حتى الآن

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة لطلاب الصف الأول الثانوي متاح طوال اليوم الدراسي على المنصة.

وأشار وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إلى أنه “حتى الآن لا توجد شكاوى، ولكننا ننتظر حتى نهاية اليوم”، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات مساء اليوم.

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية، تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 2022/4/18، مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).