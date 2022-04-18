الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق: العمليات المشتركة تؤكد السيطرة على الأوضاع الأمنية فى بغداد

العمليات المشتركة
العمليات المشتركة العراقية

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال الخفاجيـ في تصريحات وفقًا لقناة العراقية الإخبارية اليوم الإثنينـ إنه "بفضل العمليات الاستباقية والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة ووفقًا للخطة الأمنية المرسومة خلال شهر رمضان المبارك تمكنت عمليات بغداد من السيطرة بشكل كامل على الأوضاع الأمنية في العاصمة".

وأشاد بقدرة عمليات بغداد في فرض الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار وفرض سلطة القانون عقب اعتقال عدد كبير من الإرهابيين في العاصمة.

ويتزامن تصاعد العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الأمنية والمناطق.

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