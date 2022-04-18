القبض على شاب يتاجر فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بالقطامية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تاجر عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته «مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية"- هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.