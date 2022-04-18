غدًا.. مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الثلاثاء، جلسة مشاورات حول ليبيا، قبيل الجلسة الرسمية المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن سيناقش في جلسة الثلاثين من شهر أبريل الجاري مسألة التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة جديدة والتصويت عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث مترشحون للرئاسة والبرلمان في ليبيا تأسيس تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات في البلاد، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.

ووفق وكالة الأنباء الليبية، التقى مترشحون للانتخابات الرئاسية، أمس الأول السبت، بالعاصمة طرابلس، مع عدد من المترشحين لمجلس النواب؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن "اللقاء مع المترشحين للبرلمان تركز على إيضاح البيان الأخير لعدد من المترشحين للرئاسة، والذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر".

وأوضحت المصادر أنه تمت مناقشة موقف المترشحين للرئاسة من وقف العملية الانتخابية بحجة القوة القاهرة غير المعروفة، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن ذلك، وهو ما لقي ترحيبًا واستحسانًا من قبل المترشحين البرلمانيين.