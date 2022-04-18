روسيا: 213 وفاة و9 آلاف و434 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كشف مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في روسيا، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 9 آلاف و434 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونًا و84 ألفا و151 حالة.

وأوضح بيان لمقر العمليات، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 213 وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات 373 ألفا و713 حالة، وتعافى 14 ألفا و324 شخصا من الفيروس.

إصابات كورونا حول العالم

كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم ارتفعت إلى 504 ملايين و577 ألفًا و44 إصابة.

وذكرت الجامعة- في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و198 ألفًا و460 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون إصابة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفًا و618 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفًا و207 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 521 ألفًا و965 حالة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.