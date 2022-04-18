«معلومات الوزراء» يطلق عددًا جديدًا من «آفاق استراتيجية» حول «أمن أوروبا»

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "آفاق استراتيجية"، والتي تقدم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وجاء موضوع العدد الجديد حول مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، مستعرضًا أبرز التطورات في النظام العالمي ومستقبل الأمن الأوروبي منذ اندلاع الأزمة، وتحركات مجموعة السبع حيالها، وكذلك تأثير ملف اللاجئين الأوكرانيين على تفاقم أزمات القارة الأوروبية، جنبًا إلى جنب ملف المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى رصد لأهم التحركات الروسية في مناطق النفوذ السوفيتية القديمة، والحسابات الإفريقية حيال ذلك المشهد.

وتضمن العدد الجديد ملفًا خاصًا، بعنوان: "الديمقراطية الأمريكية ومستقبل الدور الأمريكي"، تطرق إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومدى فعالية دورها عالميًا في ظل أزمات الداخل الأمريكي، وكذلك فرص الحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي، مستعرضًا آفاق وتحديات العقوبات الأمريكية كسلاح في ظل التكهنات حول التحول نحو عصر "خريف الديمقراطية الأمريكية".

كما قدّم العدد باقة متنوعة من الرؤى والتحليلات لنخبة من الخبراء والمتخصصين في عدة موضوعات مختلفة، من بينها التحديات التي تواجه أمن الخليج في ظل مستجدات التفاوض حول الملف النووي الإيراني، بجانب رصد أهم احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والدور الأمريكي تجاه الصراع في اليمن، وكذلك تأثير الطائرات دون طيار على الحروب المستقبلية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالشأن المحلي، جاءت تحت عنوان: "2022.. عام المجتمع المدني في مصر" و"الأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني".

واشتملت المتابعات التي قدمها العدد الجديد على موضوعات مختلفة، من بينها: سيناريوهات المشهد السياسي العراقي، والتداعيات السياسية للأزمة الاقتصادية التركية، وآفاق العلاقات المصرية الجزائرية، وغيرها.

وتضمن تحليلات متعمقة لمجموعة متميزة من الباحثين بإدارة القضايا الاستراتيجية بمركز المعلومات، بجانب نخبة من الخبراء، من بينهم؛ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير "محمد توفيق"، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، واللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات الإماراتي، وغيرهم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والباحثين من دول المغرب والجزائر والإمارات والأردن والعراق.