«عمليات التعليم»: الامتحان الإلكترونى متاح عبر التابلت على مدار اليوم الدراسى

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تلقي أي شكاوى من فتح منصة الامتحان التدريبي الإلكتروني عبر أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأعلنت أن الامتحان سيتاح عبر أجهزة التابلت على مدار اليوم الدراسي، موضحة أن الهدف منه التدريب على منصة الامتحان الجديدة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانًا تجريبيًا لمادة الفلسفة والمنطق إلكترونيًا على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي داخل المدارس الآن.