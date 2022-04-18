الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حريق فى كنيسة أرثوذكسية بفرنسا

حريق في كنيسة
حريق في كنيسة

اندلع حريق في كنيسة القديس سيرافان ساروف الأرثوذكسية، بشارع "ليكورب" بالدائرة الخامسة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات بشرية، ولكنه أوقع أضرارا مادية جسيمة بالكنيسة .
وأضافت أن نحو 60 رجل إطفاء هرعوا إلى مكان الحريق لإخماد النيران، ولكن سرعان ما انتشر الحريق؛ نتيجة لأن مبنى الكنيسة -والذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا- مصمم بالكامل من الخشب.
وأوضحت القناة أن كل شيء داخل الكنيسة احترق وتم إخراج من أربع إلى خمس لوحات بعد انتهاء الحريق، ولكنها بحالة متدهورة للغاية، مؤكدة أنه لا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.

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