الإثنين 18 أبريل 2022
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اقتصاد

خطوة جديدة من «الطاقة الذرية» بشأن شراء الوقود النووى من روسيا

الدكتور عمرو الحاج
الدكتور عمرو الحاج

بحث رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور عمرو الحاج، مع وفد من مؤسسة "تفيل" ومصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" للوقود النووي، والتابعين لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، تنفيذ العقود الموقعة مع هيئة الطاقة الذرية؛ لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي وبعض المنتجات المصنوعة من سبائك الألومنيوم ومسحوق الألومنيوم لمفاعل مصر البحثي الثاني.
وقال رئيس الهيئة- في تصريح اليوم الإثنين- إن الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين الهيئة ومؤسسة "روساتوم" الروسية، في إطار العقود الموقعة عام 2017، والتي تلتزم فيها المؤسسة الروسية بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني حتى عام 2030، لدعم برنامج المشروع النووي المصري.
ولفت إلى أن هيئة الطاقة الذرية تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى خبراتها في تصنيع الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني والذي يقوم بإنتاج النظائر المشعة وتغطية السوق المحلية المصرية.
كما زار الوفد الروسي مصنع الوقود النووي بأنشاص، حيث استعرض الدكتور عامر جلال عبدالعظيم، مدير المصنع، مراحل الإنتاج والاختبارات الخاصة بالجودة، وعقدت اجتماعات مشتركة بين الوفد الروسي وفريق العمل المصري على مدار اليوم لمناقشة زيادة أوجه التعاون بين الجانبين في المستقبل، من خلال الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في جودة الإنتاج ومراحل فحص وتصنيع وإنتاج الوقود النووي لمفاعل مصر البحثي الثاني.
يشار إلى أن مصنع "نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية" الروسي يعد واحدًا من الشركات العالمية الرائدة التي تنتج الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية ومفاعلات الأبحاث في روسيا وخارجها، وهو يعمل من ضمن شركة "تفيل" للوقود التابعة لمؤسسة "روساتوم"، وتعد الشركة المورّد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية في روسيا، وتوفر الوقود لـ78 مفاعلًا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى 30 مفاعلًا بحثيًا على مستوى العالم.

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