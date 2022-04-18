الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 15 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت تسعة من  بيت لحم، وأربعة من رام الله، ومعتكفًا من باحات المسجد الأقصى، وأسيرًا محررًا جنوب طوباس.

وكان تقرير فلسطيني نُشِرَ، أمس الأول السبت، أفاد باعتقال إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس أكثر من 2140 شخصًا من بينهم 200 طفل وأكثر من 35 امرأة، أغلبهم في جنين شمال الضفة الغربية وشرق القدس.

كما استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، محاولة جماعات يمينية متطرفة، تسعى لتكوين حركة مناهضة لوجود الإسلام والمسلمين في أوروبا، حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينج السويدية، بدوافع عنصرية ومتطرفة.

وأشار المفتي، في بيان صحفي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى أن هذه التصرفات المقيتة والبغيضة تعبر عن خطاب عنصري ضد الإسلام؛ من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى والاحتقان بينهم، مطالبًا بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات الرعناء التي تطال أبرز مقدسات المسلمين، محذرًا من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات المشينة تجاه الإسلام وكتاب الله عز وجل.

وجدد مطالبته دول العالم والأمم المتحدة بسن قانون يحرم التطاول على الأديان ورموزها، وتجريم كل من يفعل ذلك ومعاقبته، من أجل وضع حد لهذه المهاترات التي تقوم بها زمرة حاقدة خارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، بذريعة الحريات التي تُستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.

والجمعة الماضي، اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، مع مهاجمة محتجين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة ضم الضفة الغربية فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

أخبار فاتتك| إسرائيل تمنع المسلمين من دخول الأقصى بسبب الأعياد التلمودية وارتفاع أسعار الذهب

خطوة جديدة من «الطاقة الذرية» بشأن شراء الوقود النووى من روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل