القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 15 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت تسعة من بيت لحم، وأربعة من رام الله، ومعتكفًا من باحات المسجد الأقصى، وأسيرًا محررًا جنوب طوباس.

وكان تقرير فلسطيني نُشِرَ، أمس الأول السبت، أفاد باعتقال إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس أكثر من 2140 شخصًا من بينهم 200 طفل وأكثر من 35 امرأة، أغلبهم في جنين شمال الضفة الغربية وشرق القدس.

كما استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، محاولة جماعات يمينية متطرفة، تسعى لتكوين حركة مناهضة لوجود الإسلام والمسلمين في أوروبا، حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينج السويدية، بدوافع عنصرية ومتطرفة.

وأشار المفتي، في بيان صحفي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى أن هذه التصرفات المقيتة والبغيضة تعبر عن خطاب عنصري ضد الإسلام؛ من شأنه إثارة مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، وتدفع إلى حالة من الفوضى والاحتقان بينهم، مطالبًا بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات الرعناء التي تطال أبرز مقدسات المسلمين، محذرًا من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات المشينة تجاه الإسلام وكتاب الله عز وجل.

وجدد مطالبته دول العالم والأمم المتحدة بسن قانون يحرم التطاول على الأديان ورموزها، وتجريم كل من يفعل ذلك ومعاقبته، من أجل وضع حد لهذه المهاترات التي تقوم بها زمرة حاقدة خارجة عن كل الأعراف الإنسانية والدولية، بذريعة الحريات التي تُستباح بها حرمات الآخرين ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.

والجمعة الماضي، اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، مع مهاجمة محتجين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.