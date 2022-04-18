الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر استئناف الحكم ضد المتهم السادس في قضية «بسنت» فتاة الغربية

بسنت
بسنت

تنظر دائرة استئناف محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم، استئناف حبس المتهم السادس في قضية فتاة الغربية «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني على حكم حبسه 5 سنوات.

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم في رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، في قضية فتاة مركز كفر الزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الإلكتروني في 24 من شهر مارس الماضي بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة إليه.

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