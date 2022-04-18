الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ3 مصابين بانقلاب «ميكروباص» ببني سويف

انقلاب «ميكروباص
انقلاب «ميكروباص

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الإثنين، الاستعلام عن صحة سائق وعاملين، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرق في دائرة المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: زين العابدين محمد، 40 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وجروح وسحجات بالجسم، أحمد عبدالرحمن مصطفى، 40 سنة، سائق، مصابًا باشتباه كسر بالعموم الفقري وجروح وسحجات بالجسم، وجمال محمود عبدالعال، 45 سنة عامل، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية. 

جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

سائق حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

أخبار فاتتك| إسرائيل تمنع المسلمين من دخول الأقصى بسبب الأعياد التلمودية وارتفاع أسعار الذهب

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

وزير النقل يستعرض في قطر خطة مصر لإنشاء وسائل النقل الصديق للبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل