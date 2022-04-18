النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ3 مصابين بانقلاب «ميكروباص» ببني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الإثنين، الاستعلام عن صحة سائق وعاملين، أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرق في دائرة المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: زين العابدين محمد، 40 سنة، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وجروح وسحجات بالجسم، أحمد عبدالرحمن مصطفى، 40 سنة، سائق، مصابًا باشتباه كسر بالعموم الفقري وجروح وسحجات بالجسم، وجمال محمود عبدالعال، 45 سنة عامل، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.