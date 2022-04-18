جامعة الإسكندرية تحتفل بختام المهرجان الكشفي الـ41

شهد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مساء أمس الأحد، الحفل الختامى، للمهرجان الكشفي فى دورته الـ41، والدورة الإرشادية فى نسختها الـ13 لجوالى وجولات جامعة الإسكندرية، وتوزيع الدروع والكئوس على الكليات المشاركة.

ختام المهرجان الكشفي بجامعة الإسكندرية

وفى كلمته أعرب نبيل عن سعادته بعودة المهرجان الكشفي بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية لن تدخر جهدًا فى تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي، للأنشطة الطلابية، بمختلف أشكالها.

ختام المهرجان الكشفي بجامعة الإسكندرية

وأضاف أن الأنشطة الطلابية تُعد النواة الأولى لتشكيل الوعي العلمي والثقافي والفني والمجتمعي لدى طلاب الجامعة، وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات ووجهات النظر من خلال التنافس الشريف بين الطلاب في العديد من الأنشطة، وصقلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وهواياتهم بما يعود بالنفع عليهم روحيًا وخلقيًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

ختام المهرجان الكشفي بجامعة الإسكندرية

وكانت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، قد نظمت حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين، مساء أمس، شارك فيه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلو عدد من السفارات، وعدد 150 طالبًا وطالبة من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والإفريقية، وذلك بهدف زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين بالجامعة.

ختام المهرجان الكشفي بجامعة الإسكندرية

ختام المهرجان الكشفي بجامعة الإسكندرية