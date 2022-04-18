الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكاكي

محصول الكاكي
محصول الكاكي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكاكي مراعاتها، خلال شهر أبريل: وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو أخر اليوم.
- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.
- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة. 

ثانيا: التسميد:

في حالة الأشجار التي تروى بالغمر:
بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط:
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 16 لترا/ الشجرة.
السنة الثانية 32 لترا/ الشجرة. 
السنة الثالثة 46 لترا/ الشجرة. 
السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة.
السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة. 

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الآسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة 

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية و الحيوانية.
والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط.
- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء +  1/2سم مادة ناشرة.
- البق الدقيقي برش ديسبلان  1 سم / الترماء +  1/2سم مادة ناشرة.
- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس  100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة.
- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات  و حفار ساق التفاح  و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200 لتر ماء.
- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.
- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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