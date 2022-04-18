«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكاكي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكاكي مراعاتها، خلال شهر أبريل: وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

- مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

- يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو أخر اليوم.

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.

ثانيا: التسميد:

في حالة الأشجار التي تروى بالغمر:

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط:

تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.

أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.

التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 16 لترا/ الشجرة.

السنة الثانية 32 لترا/ الشجرة.

السنة الثالثة 46 لترا/ الشجرة.

السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الآسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية و الحيوانية.

والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط.

- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.

- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة.

- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.

- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200 لتر ماء.

- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.

- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء.