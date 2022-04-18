لعدم الانضباط.. وكيل «تعليم مطروح» يحيل عددا من العاملين بمدارس حي الشروق للتحقيق

خلال جولة مفاجئة

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية مفاجئة في مدارس حي الشروق لمتابعة سير العمل فيها، وبدأ جولته بمتابعة انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الصفين الأول والثاني بمدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية، متفقدا قسمي الخرسانة ونجارة العمارة ومتابعا الاستعداد في لجنة النظام والمراقبة لبدء الامتحان التحريري غدا الثلاثاء.

جولة وكيل تعليم مطروح

وتطبيقا لمنظومة الثواب والعقاب، قرر وكيل تعليم مطروح إحالة عدد من العاملين بمدارس حي الشروق التابعة لإدارة مطروح التعليمية للتحقيق للتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم الانضباط الإداري، وتعطيل سير العملية التعليمية بالمدارس التى يعملون بها، جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجولات الميدانية بكافة الادارات التعليمية لمتابعة ورصد وتقييم مسار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري.

جولة وكيل تعليم مطروح

وتفقد "شحاته" مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين، وحيث تابع انضباط العمل والاستعدادات النهائية للامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر بدايته صباح اليوم الإثنين.

جولة وكيل تعليم مطروح

واختتم وكيل تعليم مطروح جولته بمتابعة مسار العمل بمدرسة السادات الابتدائية واستعدادات المدرسة لامتحان المهام الأدائية، لطلاب الصف الرابع الابتدائي المقرر انطلاقه اليوم لمدة ثلاث أيام كذلك الاستعداد للامتحانات العملية لطلاب الصفين الخامس والسادس.