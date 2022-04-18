الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني للأول الثانوي

طلاب
طلاب

بدأ منذ قليل، امتحان تجريبي لمادة الفلسفة والمنطق، إلكترونيا على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، داخل المدارس.

وقال مصدر مسئول داخل غرفة العمليات المركزية، بديوان عام الوزارة، إن الامتحان سيتاح عبر أجهزة التابلت على مدار اليوم الدراسي.

وشدد المصدر، على أن الهدف من الامتحان هو التدريب على منصة الامتحان الجديدة، لافتا إلى أنهم يتابعون فتح الامتحان على المنصة لحظة بلحظة لرصد المخالفات.

ويعد تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

بينما يؤدي الطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الثلاثاء 19 أبريل، مادة رياضيات (علمي- ادبي).

ويوم الثلاثاء 26 من شهر ابريل، يؤدي الصف الأول الثانوي، امتحان مادة مادة الاحياء.

ويوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، مواد الأحياء (علمي)- مادة الجغرافيا (ادبي).

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية. 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

العام الدراسي امتحانات الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم الامتحانات الالكترونية يوم الثلاثاء المدارس الحكومية

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