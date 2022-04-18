الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبد الغفار»: نسعى للاستفادة من أنظمة كوبا الصحية الأكثر تميزا في العالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين في كافة المجالات الصحية، أمس الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق وقوة العلاقات المصرية الكوبية، لافتًا إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة العامة والبحث العلمي، حرصاً على الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين.

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جانب من اللقاء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من خبرات دولة كوبا في مجالات الطب والصحة العامة، مشيرًا إلى أن دولة كوبا تمتلك أكثر الأنظمة الصحية تميزاً على مستوى العالم.

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جانب من اللقاء

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية، من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم في خدمة المجتمع ودعم صناع القرار والارتقاء في مجال البحث العلمي.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات التعليمية والمهنية بين الدولتين، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة تبادل البعثات الطلابية من كليات الطب، فضلاً عن تبادل الأطباء لتحقيق أقصى استفادة، إلى جانب مناقشة اعتماد مزاولة مهنة الطب للأطباء المصريين والكوبيين في الدولتين.

ولفت إلى أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الكوبية في مجال تصنيع وتطوير إنتاج اللقاحات بكافة أنواعها، من خلال التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مؤكداً أن مصانع شركة «فاكسيرا» تمتلك قدرات خاصة ومتطورة في إنتاج اللقاحات.

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جانب من اللقاء

ومن جانبها، وجهت سفيرة دولة كوبا لدى مصر «تانيا أجيار فرنانديز»، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه على التعاون مع دولتها لدعم سبل الارتقاء بمجالات الصحة العامة والمجالات البحثية بين الدولتين، مؤكدة حرص بلادها على مد جسور التعاون المشترك مع الدولة المصرية في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

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جانب من اللقاء
القائم بأعمال وزير الصحة سفيرة دولة كوبا سبل تعزيز التعاون القطاع الصحي العلاقات المصرية الكوبية تعظيم الاستفادة

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