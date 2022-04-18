الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: 205 أطفال وإصابة أكثر من 362 آخرين جراء العملية الروسية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

 أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الإثنين، مقتل 205 أطفال في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تليجرام"، وأوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن أكثر من 567 طفلا في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعملية العسكرية على وجه الخصوص، قتل 205 أطفال وأصيب أكثر من 362.
وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (117 طفلا).
وأفاد البيان بأن 1018 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 95 دمرت بالكامل.

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، إن عجز الموازنة الأوكرانية سيبلغ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الشهور المقبلة، ما يجعل المساعدات المالية من دول الغرب ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
وأشار شميكال في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه "الأسبوع المقبل، ستعمل الفرقة المالية التابعة للحكومة الأوكرانية في واشنطن، لتجري اجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومة الأمريكية لجمع المزيد من التمويل لسد احتياجات الجيش والشعب والاقتصاد الأوكراني".
وأضاف شميكال "خلال الشهور المقبلة، سيبلغ عجز الموازنة 5 مليارات دولار أمريكي، لذلك فإن مساعدات دول الغرب أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".
وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن دعم أوكرانيا "بالأسلحة والتمويل والعقوبات ضد روسيا هي الثلاثي الذي سيساعد في وقف العداء الروسي واستعادة السلام في أوروبا".

وأكد شميكال: على أن "رسالة أخرى نبعثها إلى العالم بأكمله، أن أوكرانيا مستعدة للنهج الدبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، لكننا لن نتنازل عن مصالحنا القومية، وإذا كانت روسيا لا تريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية، فإننا سننهي هذه الحرب على أرض المعركة".

 

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