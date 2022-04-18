المبعوث الأممي إلى اليمن يتفق مع رئيس المجلس الرئاسي على تنفيذ اتفاق الهدنة

اتفق المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على تنفيذ اتفاق الهدنة، وأهمية البناء عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.

وقال مكتب المبعوث الأممي -في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "العربية الحدث"- إن جروندبرج ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائهما في "الرياض" تنفيذ اتفاق الهدنة، كما اتفقا على أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.

وكان المبعوث الأممي، أكد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، في وقت سابق، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

وكانت قوات الجيش اليمني، أكدت استمرار مليشيات الحوثي في خرق الهدنة الأممية، وانتقدت محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء الخروقات الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

فيما وبحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.

وشدد وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.

وأشار بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.. مشددا على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.

كما استعرض بن مبارك، دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة.. مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق تطلعاتهم بالأمن والاستقرار.