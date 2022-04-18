صحيفة: بوتين يعتقد أن روسيا تكسب حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن روسيا تنتصر في الحرب في أوكرانيا على الرغم من سلسلة النكسات العسكرية، والتي كان أخرها إعلان مصرف "سبيربنك" الروسي أنه تمكن من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء والزبائن من قبل مطور تطبيقات أوكراني، حاول شطب الأرصدة عبر قاعدة بيانات العملاء.

وفقاً للصيفة، قال ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف إن الهجوم السيبراني استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك، بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية، وإن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف في الدقيقة، مؤكدًا أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

ومن جانبه، قال المستشار النمساوي كارل نهامر إن بوتين كان يعمل "بمنطق الحرب الخاص به" ولا يزال يعتقد أن الهجوم في أوكرانيا ضروري، على الرغم من الخسائر المتزايدة وتشديد العقوبات الغربية على موسكو.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه بريطانيا، إن الهدف النهائي لروسيا المتمثل في ثني أوكرانيا لإرادة الكرملين ظل دون تغيير على الرغم من تحول التركيز إلى الجنوب والشرق.

وقال نهامر، الذي تعرض لانتقادات، لأنه أصبح أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور رئيس روسيا منذ غزو البلاد:"علينا أن ننظر في عينيه وعلينا مواجهته بما نراه في أوكرانيا".

وقال إن بوتين رد بأنه سيتعاون مع تحقيق دولي لكنه لا يثق في الدول الغربية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب. قال السيد نهامر: "أعتقد أنه الآن يتبع منطق الحرب الخاص به". إنه يعتقد أن الحرب ضرورية لتوفير ضمانات أمنية لروسيا الاتحادية. "أعتقد أنه يعتقد أنه يكسب الحرب".

وقالت أوكرانيا إن روسيا فقدت أكثر من 20 ألف جندي وعشرات الدبابات والمروحيات والطائرات الحربية خلال الغزو.