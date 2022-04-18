الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة مركز طنطا تباشر التحقيق في واقعة قتل شخص بـ «طوبة»

جثة
جثة

تباشر نيابة مركز طنطا التحقيق مع 9 من أطراف المشاجرة الذى لقي شاب مصرعه بـ "طوبة" في الرأس نتيجة مجزرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين مجموعة من الأهالي في قرية دفره بسبب خلافات بينهما.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة مركز طنطا بلاغا بمقتل شاب يدعى "ابراهيم طارق" بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والطوب بين 9 أشخاص بسبب خلافات بينهما . 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين مقتل الشاب أثناء مشاهدته مشاجرة فأصابته في رأسه طوبة أدى إلى وفاته في الحال وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأصيب رجل فى السبعينات من عمره بجرح قطعى فى الرأس ونجله الشاب الثلاثينى فى مشاجرة بسلاح أبيض مع جيرانهم، بسبب ألقاء حفيدة الطرف الأول "قشرة موز" أمام منزلهم بطريق دمرو التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة محمد السعيد صحصح ٧٠ سنة بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة فى الجسد ونجله ايمن محمد صحصح ٣٧ سنة بجرح قطعى فى الوجه وكدمات متفرقة فى الجسد، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع جيرانهم "م. ال "  ٢٤ سنة،  "ف. ال " فى الثلاثينات من العمر يعملون سائقي توك توك .

وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وبسؤال المجنى عليه أكد أن السبب قيام حفيدته بإلقاء " قشرة موز" أمام المنزل، وحدثت مشادات كلامية بينهم تطورت لاعتداء الطرف الأخر عليه بالسلاح الأبيض وضربه مبرحا بالشوم، أمام مسمع ومرئى من أهالى المنطقة، أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى الرأس أستلزم جراحة ٣٥ غرزة، وأثر على الأذن اليسرى، وعند محاولة نجله الدفاع عنه اعتدوا عليه وأصابوه بجرح قطعى فى الوجه وكدمات فى الجسد، ثم إلقاء الزجاجات على شقتهم السكنية، ما أدى إلى تكسير المنافذ   .

وتم اقتياد أطراف المشاجرة إلى ديوان عام قسم أول المحلة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

-نيابه مركز طنطا تباشر التحقيق قدم اطراف المشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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