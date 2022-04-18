صحيفة إماراتية: استمرار خرق «الحوثيين» الهدنة باليمن

سلطت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الضوء على استمرار الحوثيين في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية باستهداف مواقع الجيش، ومضاعفة الحشود العسكرية بكافة الجبهات واستغلال حسن النوايا في إعادة ترتيب صفوفه المتهاوية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين تحت عنوان "السلام أولاً" - أن دول المنطقة تتفق مع المبادرات الدولية وتجتمع مع الجهود المبذولة في ضرورة إحلال السلام في اليمن وإنهاء الانقلاب، عبر خطوات إيجابية ملموسة أثمرت هدنة مؤقتة لإطلاق النار، وإنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي سيقود المرحلة الانتقالية المقبلة للوصول إلى اتفاق سلام نهائي يضع حداً لهذه الحرب العبثية التي افتعلها الحوثي منذ 7 أعوام.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي بدأ فيه مجلس القيادة الرئاسي خطواته للوصول إلى اتفاق سلام نهائي، وعودة قيادة البرلمان اليمني إلى عدن، وسط تفاؤل وتشجيع خليجي وعربي وعالمي لهذه الخطوات، يصر «الحوثي» على عدم استثمار هذه الفرصة الثمينة والمتمثلة بالرغبة الجادة لدى جميع الأطراف بإنهاء الصراع، بل يستمر في اختراق الهدنة بأعمال إرهابية متوالية باستهداف مواقع الجيش ومضاعفة الحشود العسكرية بكافة الجبهات.

وبحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.

وشدد وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.

وأشار بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام، مشددًا على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.

