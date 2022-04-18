استطلاع رأي: 30% من الشركات اليابانية توقف نشاطها بروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته شركة لأبحاث الائتمان، أن أكثر من 30 في المائة من الشركات اليابانية المدرجة في السوق الروسية، قررت التوقف عن القيام بأعمالها التجارية هناك مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت 60 شركة من أصل 168 شركة يابانية تعمل في روسيا، بنسبة 36%، إنها تخطط لوقف العمليات في البلاد، ارتفاعًا من 37 شركة في الاستطلاع السابق الذي جرى في شهر مارس الماضي، حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية عبر موقعها الرسمي، اليوم الإثنين.

ومع ذلك، واصلت بعض الشركات العمل في روسيا بسبب اضطرارها لتلبية الطلبات المتأخرة، من بين أسباب أخرى، لكن اعتبارًا من 11 أبريل، قالت 31 شركة إنها قررت "تعليق التجارة"، بما في ذلك تأجيل الشحنات، بزيادة تسع شركات عن استطلاع الشهر الماضي.

وزاد عدد الشركات التي تخطط لوقف التصنيع، بما في ذلك العمل في المصانع، من 4 إلى 11 شركة، فيما قالت 9 شركات إنها ستُعلق العمليات التجارية، مثل إغلاق المتاجر بزيادة خمسة شركات.

وأشارت العديد من الشركات إلى اضطرابات في اللوجستيات وسلاسل التوريد لتعليق العمليات في روسيا، مع استمرار الأزمة في أوكرانيا في تعميق الحذر بين الشركات، ومع ذلك، أشار آخرون إلى أنهم سيستمرون في العمل داخل روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن منتجاتهم لن تتأثر بالعقوبات التي تفرضها الدول الغربية.