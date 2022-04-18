الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسط تكهنات بالقبول والرفض.. هل يلبي بوتين دعوة زيلينسكي لأوكرانيا؟

بوتين
بوتين

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيارة بلاده.

وكان توجه الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى “بايدن” بطلب إدراج روسيا على قائمة "الدول الممولة للإرهاب".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن هذا الطلب المباشر، جاء خلال آخر مكالمة هاتفية بين بايدن وزيلينسكي تركزت على الرد متعدد الجواب من قبل الغرب على العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، أنه ليس على استعداد للتنازل عن الأراضي في شرق البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا ، خلال مقابلة مطولة مع شبكة سي إن إن، مجدداً، تحذيره بأن على العالم الاستعداد لاحتمال استخدام روسيا "الأسلحة النووية".

وأكد “زيلينسكي” عندما سئل عما إذا كان على علم بأي خطط لزيارة رئاسية أمريكية "أعتقد أنه سيفعل"، "لكن هذا قراره ، بالطبع ، ويعتمد على حالة الأمان، بالطبع. لكنني أعتقد أنه زعيم الولايات المتحدة ولهذا السبب يجب أن يأتي إلى هنا ليرى".

ووفقاً للصحيفة،  قال بايدن للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستقرر قريبًا ما إذا كانت سترسل مسؤولًا كبيرًا إلى أوكرانيا كإظهار للدعم.

ورداً على دعوة، قال عضو مجلس الدوما أدالبي شكاجوشيف إن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف على خلفية تسليح المدنيين الأوكرانيين تبدو وكأنها محاولة محتملة لاغتياله.

وقال السياسي: "زيلينسكي سلح تقريبا كل سكان كييف، بما في ذلك آلاف المجرمين والسجناء السابقين. في ظل هذه الظروف، بصراحة، تبدو دعوة بايدن وكأنها محاولة لاغتياله".

وأضاف البرلمان: "إذا أرادت السلطات الأوكرانية أن تعرض للزعيم الأمريكي ما يحدث، فيجب دعوة بايدن في هذه الحالة ليس إلى كييف، ولكن "إلى لوغانسك ودونيتسك".

وتابع شكاغوشيف: "بايدن يجب أن يأتي إلى المكان الذي تدور فيه المعركة، حيث تستخدم القوات الأوكرانية السكان المدنيين كدروع بشرية. هناك سيقتنع إذا كانت روسيا تقول الحقيقة أم لا".

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وائل لطفي

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