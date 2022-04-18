«لفيف» الأوكرانية تتعرض لقصف صاروخي والسلطات تطالب السكان بالبحث عن ملاذ آمن

أعلن أندريه سادوفي رئيس بلدية مدينة لفيف، تعرض المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا لخمس ضربات صاروخية روسية قوية، صباح اليوم الاثنين.

وأضاف رئيس البلدية، أن السلطات تسعى للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية، فيما قال أحد سكان جنوب غرب لفيف، لوكالة فرانس برس، إنه رأى أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في السماء خلف مباني سكنية. وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على إلى أن فرق الإنقاذ في طريقها إلى الموقع المتضرر.

ومن جانبه، أكد المستشار الرئاسي ميخايلو بودولاك، أن "خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية المدنية في لفيف الأوروبية القديمة.

وحث رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف ، ماكسيم كوزيتسكي ، السكان على البحث عن ملاذ وسط تقارير عن ضربات صاروخية في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، في مقابلة بثتها الأحد قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و"سيقاتلون حتى النهاية".

وأضاف: "لا، المدينة لم تسقط. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول".

كما رفض رئيس الوزراء الأوكراني التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يكسب الحرب.

وشدد "شميكال" على أنه "لم تسقط مدينة كبيرة واحدة.،فقط خيرسون تخضع لسيطرة القوات الروسية، لكن بقية المدن الأخرى هي تحت السيطرة الأوكرانية" مشيرًا إلى أنه تم تحرير أكثر من 900 بلدة ومدينة.

