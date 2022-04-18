الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توافد طلاب أولى ثانوى على المدارس لأداء اختبار تدريبى على التابلت

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس لأداء امتحان مادة الفلسفة في الاختبار التدريبي على التابلت.

 

وتفتح المدارس أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا  وشددت الوزارة على جميع المديريات أن يكون اليوم هو يوم دراسي طبيعي ولكن يتم اختبار الطلاب في ساعتين باليوم الدراسي.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ جميع الإجراءات الاحتررازية خلال الامتحانات التي تنطلق اليوم لطلاب الصف الأول الثانوي. 


جدير بالذكر أنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول و الثاني الثانوي اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 2022/4/18  مع مراعاة الآتي :

 

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم  كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

امتحانات المدارس الحكومية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية الصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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