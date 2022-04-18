تركيا تشن عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق

شنت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الYثنين، أن "طيارينا الأبطال نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعمًا من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدًا أن "مدفعيتنا أصابت الأهداف بدقة كاملة".

وتابع: "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

وغالبًا ما يختبئ مسلحو "حزب العمال الكردستاني" المصنف منظمة إرهابية، في شمال العراق ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وبدأت عمليات Claw-Tiger وClaw-Eagle في المناطق الحدودية بشمال العراق في عام 2020 لضمان سلامة الشعب التركي والحدود.

و على صعيد آخر، تعرض طلاب جامعيون أتراك لاعتداء وحشي من قبل أعضاء منظمة "الذئاب الرمادية"، بسبب استماعهم موسيقى كردية وأدائهم رقصة "هالاي" الشعبية التقليدية في مدينة كرمان جنوب البلاد.

وكشفت صحيفة "أفرنسل" التركية في تقرير، أن "حادثة الاعتداء على الطلاب الأكراد وقعت في مقر جامعة كرمان أوغلو محمد بك في مدينة كرمان".

وذكرت مصادر للصحيفة، أن "المهاجمين وصفوا أنفسهم بأنهم أعضاء منظمة (الذئاب الرمادية) المحسوبة على حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم"، وأفادت أنهم "أقدموا على احتجاز الطلاب الأكراد في مستودع وضربهم".

وتابعت المصادر، أن "عناصر المجموعة صادروا هواتف الطلاب الأكراد المحمولة وجعلوهم يكتبون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة - نعتذر للجمهور التركي على سلوكنا غير الأخلاقي".