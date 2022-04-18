الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سوق الأسهم الصينية يجتذب أكثر من 2.3 مليون مستثمر جديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أظهرت بيانات صناعية، أن سوق الأوراق المالية للصين، اليوم الإثنين، أنها اجتذب أكثر من 2.3 مليون مستثمر جديد في مارس.

ومثل الأفراد غالبية المستثمرين الجدد، الذين تجاوزوا 2.29 مليون، بينما بلغ عدد المستثمرين المؤسسيين الجدد 4500، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية للإيداع والمقاصة المحدودة.

وأظهرت البيانات أنه حتى نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد المستثمرين في سوق الأوراق المالية الصينية 202.45 مليون، وكان الرقم قد تجاوز عتبة 200 مليون مستثمر حتى فبراير.

 وعلى صعيد آخر، أعلنت الصين خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى البنك المركزي بهدف تحرير المليارات من الدولارات السائلة، وسط تصاعد المخاوف من تبعات إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد الذي عطل عمل الشركات في البلاد.

وقال البنك المركزي الصيني، إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0,25 نقطة مئوية لمعظم المصارف اعتبارًا من 25 أبريل، وبـ0,5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، في وقت تكافح الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأشار البنك في بيان إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان (83 مليار دولار) من السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخّها في الاقتصاد.

وأدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى فرض إجراءات إغلاق في كثير من المدن في الأسابيع الأخيرة، بحيث يلتزم المسؤولون سياسة صفر كوفيد للقضاء على أي بؤرة عند ظهورها.

وأجبر هذا الوضع المصانع على وقف عملياتها، مثل شركات صناعة السيارات التي حذرت هذا الأسبوع من تعطل حركة الإنتاج، إضافة الى إعلان موانئ رئيسية في شنجهاي عجزها عن العمل بسبب تكدس البضائع.

وقال البنك المركزي الصيني، في البيان، إن الهدف الرئيس من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو "توجيه المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بشدة جراء الجائحة".

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