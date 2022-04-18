الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصرف «سبيربنك» الروسى يحبط هجوما سيبرانيا أوكرانيا استهدف أرصدة عملائه

مصرف سبيربنك
مصرف سبيربنك

أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه تمكن من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء والزبائن من قبل مطور تطبيقات أوكراني، حاول شطب الأرصدة عبر قاعدة بيانات العملاء.

 

وقال ستانيسلاف كوزنتسوف نائب رئيس مجلس إدارة المصرف إن الهجوم السيبراني استهدف العديد من المواطنين الروس الذين لديهم بطاقات مصرفية صادرة عن البنك، بعد بدء العملية الخاصة العسكرية الروسية. وأن المصرف تمكن من إحباط عمليات سحب للأموال من بطاقات عملائه واسعة النطاق بلغ عددها عشرات الآلاف في الدقيقة. مؤكدا أن المتابعة والتحقيقات أظهرت أن الهجوم شنته شركة أوكرانية تعمل على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول.

 

وأوضح أن هذه الشركة، التي لديها نحو 50 تطبيقا رسميا مختلفا، قامت بجمع وتخزين بيانات البطاقة المصرفية لعملائها، مخالفة شروط أنظمة الدفع الدولية.

 

وفي وقت سابق ، قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن مصارف يابانية كبرى، أوقفت  التعامل بالدولار مع مصرف "سبيربنك" الروسي، على خلفية العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

 

وذكرت الوكالة، أن قائمة البنوك اليابانية هذه، تشمل مصارف "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"سوميتومو ميتسوي"، و"ميزوهو".

 

وأشارت الوكالة، إلى أن المؤسسات المالية اليابانية عند التعامل مع "سبيربنك"، تستخدم بنوك المراسلة الأمريكية، وبما أن الحظر المفروض على أي معاملات مع هذا المصرف الروسي دخل حيز التنفيذ في 26 مارس، فهذا يعني أن تعامل الجانب الياباني مع "سبيربنك"، بات مستحيلا.

 

في الوقت الراهن، لا يزال غامضًا، هل ستوقف المصارف اليابانية التعامل مع "سبيربنك"، بالعملات الأخرى، لكن "كيودو" تشير إلى أن عددًا من البنوك اليابانية، مثل "ميتسوبيشي يو إف جي"، عند التعامل بالعملات الأجنبية تستخدم الدولار فقط.

 

في 25 فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من البنوك الروسية الكبيرة، بما في ذلك "سبيربنك". وفي غضون 30 يومًا، بات على المؤسسات المالية الأمريكية وقف أية معاملات مع "سبيربنك".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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