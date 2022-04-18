مصادر: قطر تبيع خام الشاهين للتحميل فى يونيو بأدنى علاوة منذ ثلاثة أشهر

قالت مصادر تجارية إن العلاوات الفورية لتحميل خام الشاهين في يونيو تراجعت أكثر من 70 في المئة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر مع سحب الدول المتقدمة كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ مما يزيد من الإمدادات الفورية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أضافت أن قطر للطاقة باعت إحدى شحنتين من خلال مناقصة لشركة إكسون موبيل بسعر أعلى من أسعار خام دبي بما يتراوح بين 2.60 و 2.70 دولار للبرميل بينما أخذت شركة توتسا الشحنة الأخرى بعلاوة قدرها 3.30 دولار للبرميل. وبلغ متوسط علاوة المناقصة 2.97 دولار للبرميل.

وعلى صعيد آخر ، قالت مصادر مطلعة إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستضخ 60 مليون برميل نفط من مخزونات الطوارئ لديها لدعم قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ 180 مليون برميل من المخزون الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف تهدئة الأسعار التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.