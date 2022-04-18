الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومى للمرأة» بكفر الشيخ: تنظيم لقاءات للأهالى للتوعية بخطورة الزواج المبكر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عدة لقاءات بمركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف، لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بعدد من الموضوعات الهامة، منها الزواج المبكر والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية  والتربية السكانية والصحة والحقوق الانجابية ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشأ والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة والعنف ضدها.

واستهدفت اللقاءات 1000 سيدة ورجل، كما تم خلالها حصر لعدد من المشاكل والاحتياجات التي تواجه الأسرة المصرية بتلك القرى للتواصل مع الجهات المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لتلك المشاكل.

فيما تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، من تنفيذ 72 دورة تدريبية من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، مستهدفة تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس "حياة كريمة"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، إن البرنامج التدريبي تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما المحور الأول ويتمثل في التمكين الاقتصادى للمرأة و المحور الثاني ويتمثل في الجانب الثقافي والتوعوي والتعليم.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

زواج مرأة كفر الشيخ لقاءات مطوبس

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