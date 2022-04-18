الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» يتوعد بـ«الثأر» لزعيمه السابق

داعش
داعش

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في تسجيل صوتي، إطلاق حملة "ثأر" لزعيمه السابق الذي قتل في فبراير الماضي، خلال عملية أمريكية شمال غربي سوريا.

وكان التنظيم الإرهابي أكد في العاشر من مارس الماضي مقتل زعيمه السابق أبو أبراهيم القرشي، والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014.

وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو عمر المهاجر في تسجيل على "تيليجرام": "نعلن عن غزوة الثأر للشيخين الشيخ أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي"، ودعا مناصري التنظيم إلى استغلال "الفرصة المتاحة، فأوروبا على صفيح ساخن" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.

وفي الثالث من فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الزعيم السابق لتنظيم "داعش" فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات أمريكية في بلدة أطمة السورية، في منطقة تسيطر عليها "جبهة النصرة".

داعش تنظيم تنظيم داعش سابق نظيم داعش السابق الثأر ثأر يتوعد

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