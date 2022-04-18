محمد ثروت يتحوّل للتحقيق بسبب تسريب الامتحانات فى «دايما عامر»

ناقشت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دايما عامر" أزمة مهمة حدثت على أرض الواقع في عام 2020، وهي تسريب الامتحانات، وما تعرّض له الطلاب وأولياء الأمور بسبب صفحة "شاومينج"، التي كانت تضع الطلاب في ورطة كبيرة بسبب التسريب.

وتعرض الفنان محمد ثروت، والذي يجسد شخصية مستر فايز وحش الرياضيات ضمن أحداث مسلسل "دايما عامر"، لأزمة كبيرة في بداية الحلقة السادسة عشر، وهى أزمة تسريب الامتحانات التي وقعت في مدرسة رؤية، وذلك بعدما نجح الطالب "طارق" في اختراق "التابلت" وتسريب الامتحانات.

وبمجرد علم ميس زهرة قنديل، مديرة المدرسة، والتي تجسد دورها القنانة لبلبة، عادت على الفور إلى القاهرة لتدير الأزمة، وقررت تحويل "مستر فايز" إلى التحقيق، وإلغاء الامتحانات التي عقدت لحين معرفة السبب وراء كل هذا، وقالت لـ"أبو الوفا": "أنا مش عارفة اللي حصل دا حصل إزاي أنا عملت تحقيق، وحوّلت الأستاذ للشئون القانونية، وأجلت الامتحان أعمل إيه أكتر من كده".

مسلسل دايما عامر

ويهتم صنّاع وأبطال مسلسل "دايما عامر" بتقديم قضايا هامة والتركيز عليها لتكون محط أنظار الجميع، خاصًة أنه أول عمل فني درامي يركز على قضايا التعليم التي تخص الطلاب والمدرسين بشكل قوي، دونًا عن غيره من الأعمال الفنية.

ويركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.