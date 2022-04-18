الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المدارس الثانوية: نفتح أبوابنا للطلاب فى الثامنة صباحا للاختبارات التدريبية على التابلت

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أعلنت المدارس الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية فتح أبوابها في الثامنة صباحا اليوم الإثنين لعقد اختبارات الصف الأول الثانوي وهي الاختبارات التدريبية على التابلت، حيث يخوض الطلاب اول اختبار تدريبي علي التابلت في مادة الفلسفة.

 

وتقوم المدارس الثانوية بتسليم الكود للطالب في بداية اليوم الدراسي حتى يتمكن من الدخول على منصة الامتحان.

 

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي بالتوجيه إلى أخصائي التطوير التكنولوجي حال وجود أي صعوبة في الدخول علي منصة الامتحان.


جدير بالذكر أنه في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 2022/4/18  مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم  كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

امتحانات جمهورية مصر العربية المدارس الحكومية المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي

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