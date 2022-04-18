النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

اندلع حريق هائل في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث التهمت النيران 3 منازل حتى الآن ومازال الحريق مستمر.

ودفعت قوات الحماية المدينة بسيارات الإطفاء من أجل محاولة السيطرة على الحريق، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن منطقة الحرس الوطني بنها من أجل إخماد النيران.

وانتقل إلى مكان الحريق قوات الشرطة وعناصر ‏‏أجهزة الأمن بالكامل من أجل متابعة الحريق حتى لا يمتد إلى منازل أخرى والسيطرة عليه وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.