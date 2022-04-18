الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

حريق بمنطقة الحرس
حريق بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها

اندلع حريق هائل في منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث التهمت النيران 3 منازل حتى الآن ومازال الحريق مستمر.

ودفعت قوات الحماية المدينة بسيارات الإطفاء من أجل محاولة السيطرة على الحريق، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن منطقة الحرس الوطني بنها من أجل إخماد النيران.

وانتقل إلى مكان الحريق قوات الشرطة وعناصر ‏‏أجهزة الأمن بالكامل من أجل متابعة الحريق حتى لا يمتد إلى منازل أخرى والسيطرة عليه وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

مستثمرون يحصلون على حكم ضد رئيس شركة «تسلا» بعد استغلاله اسم السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟