الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزيرة سولاويسى الإندونيسية

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شبه جزيرة مينهاسا التابعة لجزيرة سولاويسي الإندونيسية اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلزال أن مركز الزلزال كان على عمق 118 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 0.1 درجة شمالا وخط طول 73ر123 درجة شرقا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن البرتغال حذرت السائحين من سلاسل الزلازل المقلقة في جزر الأزور، حيث حظرت السلطات من السفر إلى جزيرة ساو خورخي في جزر الأزور، بسبب زيادة النشاط الزلزالي.

وتابعت أنه منذ 19 مارس تم تسجيل أكثر من 1800 زلزال في جزيرة ساو خورخي في جزر الأزور، شعر سكان الجزيرة البرتغالية بأكثر من 100 هزة قوية، موضحة أن الحكومة قامت بتحديث نصائح السفر للبرتغال في ضوء النشاط الزلزالي في ساو خورخي.

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