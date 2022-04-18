السجن 15 سنة لعامل نظافة لحيازته 20 طربة حشيش فى الإسكندرية

قضت محكمة الإسكندرية جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل نظافة بالسجن لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق محمد حافظ والمستشار وائل حسن.



ترجع أحداث القضية رقم 1297 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بتمكن ضباط القسم من القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول بأن التحريات، قيام المتهم "س.س.أل"، عامل نظافة، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه أثناء تواجده بالطريق العام في حالة ترقب وممسكا في يده حقيبة بلاستيكية فتم ضبطه.



وبتفنتشه عثر بداخل الحقيبة على عدد 20 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6.500 كيلو بقصد الاتجار به على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.