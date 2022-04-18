الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 16 من ملف سرى.. غموض حول فقدان ماجد المصرى للذاكرة

ماجد المصري في مسلسل
ماجد المصري في مسلسل ملف سري

تبدأ أحداث الحلقة الـ ١٦ من مسلسل ملف سري، بشكوك من قبل شقيق يوسف المالكي، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، حول فقدانه الذاكرة، فالجميع يشعر أنه يمثل، حتى يهرب من التهديدات التي تلاحقه من قبل الأشخاص الذين يعمل معهم، والجرائم التي وقعت بسببه.

 

فيحاول أفراد عائلة المالكي أن يثبتوا كذب فقدانه للذاكرة، خاصًة وأن كواليس سقوطه مغشيا عليه في الشارع، مجهله تمامًا، إذ وجده مجموعة من المارة في الطريق واخبروا الشرطة، التي بدورها نقلته للمستشفى.

 

لتذهب إليه ابنته وابنه عمها وزوجته، للاطمئنان عليه، وفور إفاقته، لم يتعرف عليهم، الأمر الذي أدخل الذعر في قلوبهم، وذهبوا للطبيب المشرف على الحالة، والذي أخبرهم، أن يوسف المالكي يعاني من فقدان مؤقت في الذاكرة.

 

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

 

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

 

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

 

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

 

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

 

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

 

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

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